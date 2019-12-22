Известный российский актер Гоша Куценко ошарашил заявлением, что хотел стать президентом Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

Артист признался, что для него это самая сложная роль в жизни.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», - сказал он в интервью журналистам.

Однако, по словам актера, у него заболела мама, и он забыл о своем желании.

Ранее мы писали, 52-летний Гоша Куценко заявил, что с возрастом мужчины становятся циничными и уже не могут так ярко и сильно влюбляться, как юноши.

«Если за любовью, то лучше идти к молодым. А если за баблом, то к нам, старикам. Хотя счастье не в деньгах. Все счастье в любви!», — сказал в своем интервью Куценко.

Также артист говорит, что главное хобби в его жизни это секс. Гоша Куценко подчеркивает, что у него это всегда происходило исключительно по любви.

Актер признался, что свою карьеру он делал сам, а не через постель. Куценко пошутил, что несколько раз был готов на интим ради роли, и даже в открытую на кастинге заявлял об этом. Однако умудрялся пройти пробы на общих основаниях.

«Никто не соглашался. Наверное, это из-за того, что я старенький. Давно начинал», — посмеялся Гоша Куценко. Свои года артист не скрывает.

«Не нужно врать. Мужчина – это не вино и коньяк, а живой организм. Молодым достается больше секса и эротики, чем мне. Поэтому молодые парни круче. Хотя те, кто старше – богаче», – размышлял в интервью Куценко.

Даже в свои 52 года Гоша пользуется большой популярностью у женщин. Однако он уже семь лет как счастливо женат на модели Ирине Скриниченко.

Напомним, Куценко признался, как его приглашали воевать на Донбасс.

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