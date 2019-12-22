Експерти розповіли, коли українцям варто готуватися до потужного удару магнітних бур

Інформацію оприлюднила Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Згідно з даними вчених, коливання магнітного поля будуть помірними протягом усього місяця, однак сильні удари варто чекати 26 і 29 грудня.

У той же час 28 грудня будуть слабкі коливання магнітного поля.

Метеозависимые люди будуть скаржитися на головний біль і погане самопочуття під час магнітних бур.

У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, підвищується артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Проте, жодне дослідження не змогло підтвердити зв'язок поганого самопочуття людей з коливаннями магнітного поля.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур у ці дні, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну, а також дотримуватися збалансованого режиму харчування і пити достатню кількість води.

Раніше ми писали, що людство може опинитися на межі вимирання вже в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.

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