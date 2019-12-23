ПЦУ варто не питаючи нікого різко перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня

Як повідомляє Politeka, з такою пропозицією виступив популярний блогер і журналіст Остап Дроздов. Він зазначив, що сам перейшов на святкування Різдва 25 грудня більше 15 років тому. При цьому блогер підкреслює, що саме в цей день свято відзначається за світовим календарем.

Дроздов зазначив, що особливо гостро питання дати Різдва стоїть зараз – під час війни з Росією.

«Я щиро радий, що НАРЕШТІ предстоятелі вже помісної УПЦ вголос говорять про дату 25 грудня. Це великий прорив, який запізнився на багато років. Це дуже добре, що церковна еліта теж усвідомлює: 7 Січня означає перебування в руському світі на противагу європейському і світовому православ'ю. Коли, як не зараз, треба рвати з цим неподобством», - заявив блогер.

Він звернув увагу на те, що 75% усіх православних церков світу відзначають свято народження Христа саме 25 грудня, в той час як 7 січня вважають Різдвом тільки «проросійські церковці».

«І тому кожен український православний віруючий повинен постати перед вибором, з ким він: з усім православним світом або з Кирилом-Путіним. З Європою чи з Росією?», - впевнений Дроздов.

На його думку, вирішальне слово в цьому питанні повинна сказати Церква. Зокрема, блогер пропонує прийняти офіційне рішення про перенесення свята без зайвих обговорень цього питання.

«Нікого не питати, ні з ким не сюсюкатися - прийняти верховне рішення про перехід на 25 грудня. І все. Перший рік ввести подвійне святкування як перехідний, щоб паства звикала. І до побачення», - запропонував Дроздов.

Він упевнений, що перенесення Різдва на 25 грудня стане для України не менш епохальною подією, ніж прийняття Томосу. Блогер додав, що немає сенсу в тому, щоб мати свою власну національну Церкву і при цьому й далі дотримуватися «русскомирного календаря».

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