Стали відомі подробиці госпіталізації відомого російського режисера Галини Волчек

Директор театру «Сучасник» Ігор Павлов підтвердив госпіталізацію художнього керівника Галини Волчек і розповів подробиці.

За його словами, Галина Волчек госпіталізували до Боткінської лікарні із запаленням легенів.

"Галина Борисівна Волчек госпіталізована, вона знаходиться в Боткінській лікарні, передбачуваний діагноз - двостороннє запалення легенів", - сказав Павлов.

Також собщается, що Галина Волчек перестала дихати самостійно. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.

Підключення до ШВЛ стало необхідним через ускладнення двосторонньої пневмонії. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Актриса і режисер знаходиться в палаті реанімації. На думку лікарів, до таких наслідків призвів хронічний бронхіт.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що народну артистку СРСР госпіталізували увечері 23 грудня в Москві з-за проблем з серцем.

За словами інсайдера, артистка поскаржилася лікарям на біль в грудях, у зв'язку з чим прийнято рішення про термінову госпіталізацію.

Зазначимо, раніше у Галини Борисівни дійсно були проблеми з серцем - близько п'яти років тому вона вже потрапляла в реанімацію, але тоді лікарям вдалося стабілізувати його стан. В останні роки у Волчек були проблеми зі спиною, їй важко ходити, тому він пересувається в інвалідному візку.

86-річна Волчек з 1989 року є художнім керівником театру "Сучасник". У цьому ж році вона отримала звання народної артистки СРСР. Також Волчек є повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною" і володаркою Державної премії СРСР і премії президента РФ.

Галина Волчек активно знімалася в кіно паралельно з театральною діяльністю.

Додамо також, що Галина Волчек - мати оператора і режисера Дениса Євгеновича Євстигнєєва.

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