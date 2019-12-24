Стали відомі подробиці госпіталізації відомого російського режисера Галини Волчек
Директор театру «Сучасник» Ігор Павлов підтвердив госпіталізацію художнього керівника Галини Волчек і розповів подробиці.
За його словами, Галина Волчек госпіталізували до Боткінської лікарні із запаленням легенів.
"Галина Борисівна Волчек госпіталізована, вона знаходиться в Боткінській лікарні, передбачуваний діагноз - двостороннє запалення легенів", - сказав Павлов.
Також собщается, що Галина Волчек перестала дихати самостійно. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.
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Підключення до ШВЛ стало необхідним через ускладнення двосторонньої пневмонії. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.
Актриса і режисер знаходиться в палаті реанімації. На думку лікарів, до таких наслідків призвів хронічний бронхіт.
Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що народну артистку СРСР госпіталізували увечері 23 грудня в Москві з-за проблем з серцем.
За словами інсайдера, артистка поскаржилася лікарям на біль в грудях, у зв'язку з чим прийнято рішення про термінову госпіталізацію.
Зазначимо, раніше у Галини Борисівни дійсно були проблеми з серцем - близько п'яти років тому вона вже потрапляла в реанімацію, але тоді лікарям вдалося стабілізувати його стан. В останні роки у Волчек були проблеми зі спиною, їй важко ходити, тому він пересувається в інвалідному візку.
86-річна Волчек з 1989 року є художнім керівником театру "Сучасник". У цьому ж році вона отримала звання народної артистки СРСР. Також Волчек є повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною" і володаркою Державної премії СРСР і премії президента РФ.
Галина Волчек активно знімалася в кіно паралельно з театральною діяльністю.
Додамо також, що Галина Волчек - мати оператора і режисера Дениса Євгеновича Євстигнєєва.
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