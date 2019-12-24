В Україні збільшать соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Telegram-каналі,

Зокрема, в наступному році зросте розмір допомоги на одну людину:

на більш ніж 1000 грн/міс.(з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

на більш ніж 3000 грн/міс. (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) для дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

«Також на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів та прийомних батьків. З 2020 року таке забезпечення складе 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку»,- зазначив прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, у Кабінет міністрів надійшла пропозиція про збільшення розміру соціальної допомоги у зв'язку з народженням дитини. Згідно з рішенням ВР, на первістка мають наміру виділяти 100 000 гривень, другої — 200 000, а на третє і подальші поповнення в родині — до 400 000 гривень.

Експерти відзначають, що виплати не призведуть до демографічного буму, а скоріше стануть додатковим стимулюючим фактором для народження дітей у неблагополучних сім'ях.

«У нас таке вже було років шість тому. Коли підняли виплати — тут же підвищилася народжуваність серед алкоголіків і наркоманів. Діти для них були об'єктом заробітку, самі ніде не працювали, а тут держава спочатку на руки кругленьку суму дає, а потім щомісяця виплачує «, повідомив екс-співробітник міліції Володимир Уманець.

Як запевняють експерти-демографи, навіть збільшення виплат не призведе до сплеску народжуваності. Кошти можуть тільки стати підтримкою батьків у складний період, коли особа працює, а другео перебуває вдома з дитиною.

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