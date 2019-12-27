У співачки Наталки Карпи та героя АТО Терехова Євгенія народилася дочка

Відповідні знімки були оприлюднені на сторінці Наталки Карпи у Фейсбуці, пише Politeka

«Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті ми зустрілися. 26.12.2019 р.. В 23.49 ❤️4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня! Емоції просто переповнюють ... обов'язково згодом про все розповім, а поки скажу - ми з @ jacki_boy89, стали щасливими батьками, нашої принцеси», - написала молода мама.

водночас зворушливою новиною поділився новоспечений батько, ветеран АТО Євген Терехов.

Чоловік зазначив, що не даремно прожив своє життя і ніжно подякував дружину.

"Нарешті... Я зустрівся з дівчиною, яка підкорила моє серце з першого погляду. Я вперше бачу її, але я вже вражений її красою, її першою усмішкою, її ангельськими очками та її смаглявою шкірою. Вона втілення чистоти, вона — це подарунок з небес. Правда, поки ще трохи плаксива", – написав Євген.

Зазначимо, що для Наталки Карпи це перша дитина, а Терехов Євген став батьком вдруге. У нього є ще одна дочка від попередніх стосунків.

Крім того, поки батьки не повідомили ім'я дочки, але раніше співачка зізналася, що планує дати дитині вірменське ім'я Амінів.

Раніше повідомлялося, що пізніше Наталка Карпа зізналась, що чекає поповнення в родині, і що запустила в «Ранку з Україною» авторську рубрику для майбутніх мам «Первісток в 38», адже їй є про що розповісти.

«Це дуже довгоочікувана і бажана дитина. Мене вже питають, чому саме «Первісток в 38»? Так, є багато жінок, які бояться свого віку, а я навпаки – щаслива, що підходжу до всього усвідомлено, в тому числі, до того, що скоро стану мамою», – поділилася Наталка Карпа.

Нагадаємо, відома українська співачка вагітна від героя АТО: «Життя повне несподіванок!».

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка розповіла про вагітність від героя АТО: «Плакала так, що не могла говорити».

Також Politeka розповідала, що Наталка Карпа прийшла позравить Астаф'єву з прем'єрою.