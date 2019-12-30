В Україні з кожним роком все більше зміцнюється традиція шанувати символ року і його атрибути згідно з китайським календарем. Люди прикрашають новорічний стіл відповідно до кольорів і знаків нового символу, готують спеціальні страви, шанують прикмети і читають гороскопи.

Китайський, або як його ще називають «Східний» зодіак ґрунтується на 12-тирічному циклі, де кожному року присвоєно конкретну тварину. Згідно з цим календарем, символ зодіакальної тварини відображає характер людини, що народилася в той чи інший рік. Відкриває цикл Щур і Бик, а закриває Собака і Свиня.

2020 рік на китайській називається «дженг-цзи», і позначається двома ієрогліфами — «метал» і «щур». Стихія і тварина також прив'язуються до кольору та статі («інь» і «ян», чоловіче і жіноче начало). Так, 2020 — рік Білого Металевого Щура «ян» (чоловічої статі). Якщо розглянути більш докладно, то вийде ось такий список:

тварина 2020 року — Щур;

колір тварини, а разом з ним і року — білий;

стихія — метал;

починається рік за китайським місячним календарем — 25 січня 2020;

закінчується календарний — 11 лютого 2021.

Цей рік особливий для людей, які народилися в:

1924 р.;

1936 р.;

1948 р.;

1960 р.;

1972 р.;

1984 р.;

1996 р.;

2008 р.;

2020 р.

Чим персональний рік такий особливий? У Китаї є вираз «Benmingnian», або «Рік Долі». Це означає, що символ, який супроводжував вас при народженні, буде один раз в 12 років впливати на ваше життя. Такий рік стане періодом різких змін, кардинальних поворотів і тривог. Народжені в 2008, 96, 84 роках, тобто в рік Пацюка, в 2020, згідно з китайським прикметами, пройдуть ряд життєвих випробувань.

Згідно легендам Китаю, Будда скликав на велику раду всіх звірів, але прийшло лише 12. Нагородою героям цієї історії було безсмертя і почергове правління. Так в китайському календарі з'явився малий цикл, який триває 12 років.

Що одягти на свято Нового 2020 року

Багато хто задається питаннями: «у яких прикрасах краще зустрічати «Металевого Щура», «В якому кольорі одягу», «Що надіти» і т.д. Кращий варіант для жінок — блискучий яскравий наряд, можливо з паєтками або кристалами. Основний колір 2020 (згідно зі східним гороскопом) — білий і сріблястий, також всі їх прояви. Тому навіть макіяж можна зробити з нотками срібла або металіка, вітаються великі золоті сережки. Нерідко дівчата надягають до сукні в'язаний гачком теплий кардиган (можливо, зроблений своїми руками), що дуже модно нині.

Для чоловіка можна підібрати білий або бежевий костюм. Щоб зробити правильний вибір, варто спочатку визначиться з магазином та ознайомитись з цінами, а також подивитися фото пропозицій, після чого можна приступати до примірки та покупки. Так, якщо вірити в прикмету «Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш», можна бути абсолютно спокійним, бо прийняти білястого гризуна вийде на відмінно.

Наступний етап — підбір прикрас. Відзначати Новий рік варто з максимально можливою (доступною по стилю) кількістю металевих аксесуарів, бажано срібних або з білого золота (кільця, браслети, намиста, сережки, годинник, запонки).

Єдине, чого не варто робити на Новий рік — дитячі костюми у вигляді щурів. Такі викрійки точно не оцінять однолітки дитини. Краще зв'язати костюм черепашки ніндзя або інших тварин (лев, бик, тигр, зайчик), і це не обов'язково повинен бути образ знака, який прийшов до нас з Китаю.

Як прикрасити будинок до Нового року Білого Пацюка?

Традиція прикрашати будинки на Новий рік дуже давня, і, що найцікавіше, у різних країнах люди вкладають у це різний сенс. Наприклад, в традиціях японського народу передбачено прикрашати будинки за допомогою бамбукових або вербових гілок з підвішеними на них моті в різних формах (риба, фрукти, квіти), все разом називається — мотибана. Це робиться для того, щоб Тосігамі (божество), при вході в будинок, не забула подбати про його господарів в наступному році. В кінці свята мотібану потрібно з'їсти (кожен член родини повинен скуштувати відповідно до свого віку).

Також чудовий приклад — традиції китайського народу. Вони всі свої вулиці і будинки обважують в червоний колір. При цьому, використовують майже все, що під руку попадеться (фетру, вишивку хрестиком, ліхтарики з паперу). Китайці вірять, що червоний приносить удачу, а також відлякує злих духів.

В Українській традиції — прикрасити ялинку і кожне вікно гірляндами, паперовими сніжинками, повісити картинки і листівки з новорічними зображеннями на стіну. У Європі та Америці також прийнято прикрашати домівки гірляндами.

Враховуючи, що наступаючий рік належить Білому Щуру, варто готувати білі дощики, срібні упаковки під подарунки, купувати відповідні серветки до столу. Якщо хто любить створювати власноруч вироби, наприклад, ліхтарики, сніговички з паперу, пряники (їстівний стиль прикрас також в Україні вітається), варто використовувати також білі кольори, які будуть відповідати стилю нового символу зодіаку.

Як можна відсвяткувати Новий рік Білого Пацюка

Історія несе в собі багато традицій, які можна брати як атрибути святкування Нового року. Можна вибрати сімейні домашні посиденики з шампанським і «З легким паром», як це робиться в пострадянському просторі. Або вибрати вуличну прогулянку, як люблять деякі західні країни світу. Найбільш оптимальний варіант, який сподобався українцям останнім часом, це зустріти Новий календарний і піти в центр міста, де стоїть гарна ялинка, гуляють інші люди і створюється настрій свята. Тримайте на Новий рік відкриті двері для близьких і друзів, і нехай тільки радість і щастя приходять разом з ними.

Цікаві факти про Щура, як символ року

Пацюк — перший знак в китайському календарі. Вважається, що зодіак зайняв таку позицію не зовсім справедливо, бо гризун заліз на спину бику і потіснив всіх інших в черзі, бо тварини не мали шансів перепинити шлях величезному рогатому звірові. Незважаючи на те, що іншим знакам могло бути прикро, Будда прийшов до висновку, який вже нам відомий.

Варто відзначити: за попереднє сторіччя рік Металевої Щури був двічі — з 1900 по 1901, і з 1960 по 1961 рік.

Характеристики Щура:

символ реалізму, хитрості і відмінної адаптації до навколишнього середовища;

тварини групи «Інь»;

улюблений час — з 23:00 до 01:00;

сприятливий сезон — зима (з піком у грудні);

паралель знаку Стрільця (європейський гороскоп);

вдалі кольори — чорний і червоний;

улюблені рослини — квітка (орхідея, нічний гіацинт, піщана трава).

Які знаменитості народилися в рік Щура: Вільям Шекспір, Вольфганг Моцарт, Лев Толстой, Жюль Верн, Папа Іоан Павло І і навіть Емінем (найбільш відомий репер сучасності).

Як не дивно, білий колір наступаючого року Щура символізує чистоту, щирість, а також благі наміри. Це означає, що символ буде допомагати всім тим, хто намагається домогтися свого чесним шляхом, а хто буде лукавити і темнити, тим світить тільки невдача і розчарування. Який це подарунок від Щура — позитивний або негативний, вирішувати вам.

Що краще дарувати на рік Пацюка

В цей рік особливо цінується ручний виріб. Звичайно, традиційний магазинний бум ніхто не відміняв, але душевна картинка з символом Нового року, вишите сердечко або пап'є-маше у вигляді Щура — внесе ряд незвично приємних емоцій в душу кожного. Чи існують якісь правила щодо подарунків? Ні, навіть коли дарують брелок, але від душі, і то приємно.

Подарунок повинен бути справжній, актуальний. Назву краще тримати в таємниці до самого Нового року. Презент варто ретельно запакувати в спеціальний папір, це додасть інтригу, новорічний настрій, яким ми його собі уявляємо. Нові казкові відчуття, яких не було цілий рік, придасть відкриття новорічних упаковок.

Чи варто дарувати подарунки на наступний день або через два дні після свята? Небажано, але якщо це доросла людина, то це допустимо. Але якщо це дитина, то подарунок їй обов'язково треба дарувати безпосередньо в день Нового року, бо святкувати в пригніченому настрої навряд вдасться.

Що можна подарувати заможній людині для нових позитивних емоцій? Якщо подарунки не означають для людини особливої цінності, наприклад, якщо у нього все є, а чого немає, то він сам собі це купить, то варто подумати про прикольні сюрпризи. Це може бути Снегурка в торті, причому в ролі помічниці Діда Мороза можна обрати кого завгодно, особливо підійде на цю роль бородатий друг. Також непоганий варіант — сховати подарунок перед Новим роком, і поки він не почався, змусити людину його шукати. Якого результату чекати, не вгадає ніхто.

Якщо людину не вразити таким розмахом, можна придумати більш грандіозні розіграші. Кого покликати? Переодягнених акторів (поліція, СБУ, військові), які зможуть подарувати справжні емоції. Кого лякають такі вистави, можна придумати простий жартівливий подарунок, наприклад, щітку для пупка або гребінець для вій. Звичайно, такі дрібниці варто доповнювати корисними подарунками, наприклад, красивим тримачем для годинників, картиною, антикваріатом, ручною роботою (наприклад, в'язаний светр).

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