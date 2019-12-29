Українців попередили про декількох магнітних ударах

Про це пише Главред.

У січні 2020 року магнітні бурі середньої потужності, але українців повинна насторожити їх тривалість.

Перша буря обрушиться на Україну вже 5 січня. Але експерти стверджують, що вона буде одноденною.

Наступна магнітна буря, яку астрономи прогнозують з 9 по 10 січня, завдасть клопоту метеозалежним людям. Можливо, у них зіб'ється цикл сну, а протягом двох днів у них буде головний біль.

Найсильніший удар українці відчують з 14 по 17 січня 2020 року, коли на країну обрушиться магнітна буря з силою до 4 балів.

У ці дні експерти рекомендують дожитися спати раніше, їсти здорову їжу і в міру, пити воду і чай. Більше того, українцям краще відмовитися від алкоголю і їзди за кермом.

Але не варто забувати, що геомагнітна обстановка Землі мінлива і графік магнітних бур у січні може "посунутися" на кілька днів.

Головний провісник магнітних бур - головний біль, яка може бути інтенсивного, пульсивного і слабкого характеру. Більш того, біль може перерости в мігрень, тому медики рекомендують приймати знеболюючі.

При магнітних бурях у людини згущується кров. Зрідження крові тягне за собою кисневий обмін. А це в свою чергу – запаморочення, занепад сил і часом дзвін у вухах.

Варто відмовитися від продуктів, наприклад, згущується кров. Це алкоголь, цукор і продукти з високим вмістом цукру, а також жирна їжа (наприклад, газованої води і банани, картопля), білкова їжа і копченості.

Також ми раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.