Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєднався ряд міст



Як передає Politeka.net, про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.



За його словами, жителі цих міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках

"Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ – жителі міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках!" – повідомив Гончарук.

Також він зазначив, що місцева влада ще не скрізь переглянула тарифи та закликав глав кожного міста оперативно здійснити все необхідне.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2020 року українці будуть одержувати по дві платіжки за газ.

У першій буде прописаний тариф за спожите блакитне паливо, а другий — вартість послуги за доставку газу.

Повідомляється, що тариф за доставку газу буде розраховуватися для кожного українця індивідуально. У нових платіжках буде зазначено кількість спожитого за період з жовтня 2019 року до вересня 2020 року газу в кубометрах, який множиться на тариф за його доставку. Також українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року. Також українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року. Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".





