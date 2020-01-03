Жителі ОРДЛО, котрі поспішили отримати паспорт Російської Федерації, зіткнулися з проблемами, яких раніше і в страшному сні не могли уявити
Російські окупанти продовжують роздавати паспорти на Донбасі, причому найчастіше до цього мотивують добровільно-примусово, лякаючи позбавленням пенсій і зарплат, передає Politeka.
Однак у мережі з'являється все більше історій про те, що корочка з двоголовим орлом для жителів «Л/ДНР» – аж ніяк не порятунок від усіх бід.
Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» опублікував в соцмережі скрін повідомлення з групи «Свердловськ – ти повинен це знати». У ньому свіжоспечений «росіянин» розповів про свої поневіряння з новим паспортом.
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Далі – «з перших вуст»:
«Отримав російський паспорт, поїхав з ним до Москви, а на вокзалі менти мене оштрафували на 1800 рублів за відсутність прописки. Питання: а нах** я його отримував? З ЛНРівським мені простіше було. Виходить, щоб пізнати всі принади російського паспорта, мені потрібно десь прописатися? А може, і будинок ще купити? Так у чому сенс цього громадянства бомжацкого? Виходить, що ми громадяни бомжі! Цирк якийсь».
У коментарях користувачі не втрималися від сарказму:
«Свердловські ніколи розумом не відрізнялися (в більшості своїй). Хотіли в ерефію, аж слина летіла – їдьте», «Ой, як незручно вийшло», «Не туди йдете, панове», «Хм, на пляшку не посадили, лише оштрафували, а йому ще щось і не подобається».
Раніше ми писали про те, що затятий фанат Путіна Ігор Книшов з Донбасу, який у всіх на очах порвав український паспорт, отримавши російський, тепер вимушений жити впроголодь, тому що Росія не платить пенсію і соцдопомогу через відсутність прописки в РФ.
Нагадаємо, цинічний план Путіна зазнав краху на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.
Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».