Предстоятель православної церкви України заявив, що питання про перенесення дати Різдва в країні залишається відкритим

Про це йдеться в його інтерв'ю Радіо Свобода.

Діючу календарну систему будуть переглядати, в тому числі, питання можуть винести на умовне голосування – в єпархії, ймовірно, проведуть опитування. Все тому, що, за словами Єпіфанія, українці вже звикли до певної дати Різдва і з нововведеннями виникають певні складнощі - далеко не всі, цитуємо, "готові до календарним реформ", зазначив предстоятель ПЦУ:

«Ми це питання ставимо, але бачимо, що є великий опір. Багато хто вже звикли до певної дати», - сказав Епіфаній.

Епіфаній також акцентував в інтерв'ю на тому, що всі реформи будуть можливими і поступово приживуться в Україні, коли всі помісні православні церкви об'єднаються й додав:

«В єпархіях проведемо опитування, побачимо, який відсоток за перенесення. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, питання буде вирішено позитивно».

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній розкрив нюанси перенесення дати Різдва. Він зазначив, що на те, щоб перейти від звичного святкування Різдва 7 січня на нову дату українцям може знадобитися невизначену кількість часу.

«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанського календаря. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ», - заявив Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, про остаточні зміни в церкві можна буде говорити тільки якщо більшість українських християн почне святкувати Різдво 25 грудня.

«Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем», - вважає глава ПЦУ.

Нагадаємо, перенесення Різдва на 25 грудня: Епіфаній зробив позовна заява.

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