Президент України Володимир Зеленський допоміг шведському співакові Dr. Alban в'їхати в Україну після відвідин Криму

Як передає Politeka.net, про це співак повідомив на своїй сторінці Instagram.



"Мені був заборонений в'їзд на Україну через мій виступ на півострові Крим, який викликає суперечки. Завдяки втручанню президента я зміг потрапити в країну", - написав музикант і прикріпив відео та декілька фотографій із Зеленським.



Така новина не на жарт обурила користувачів мережі.



"Хто наступний гуляти по Хрещатику: Лоліта, Пореченков, Охлобистін, може Захерка Прилепін? Ось Кобзон не дожив ... Прогулявся б по Хрещатику з президентом, пірамідку йому подарував.", "З такими темпами скоро Путін перестане бути х**лом...", " Політ нормальний. Наступним виступить Газманов на 23 лютого. Адже для Зе це велике свято, в минулому році він пам'ятається в ФБ з ним вітав. Піпл хаває."," Коли Путіна чекати?", - писали в мережі.

Раніше політолог і журналіст Юрій Романенко заявив, що рішення Зеленського пустити в Україну Dr. Alban стало причиною того, що Україна не готова підтримувати санкційний режим з-за Криму, який сама і ввела. І в результаті, інші країни тим більше не будуть нести витрати з-за цього режиму.

"Причому це було з 2014 року, коли Україна не змогла назвати війну війною. Загалом, невизначеність - ключова причина сьогоднішнього жалюгідного стану України, оскільки тут неможливо чітко назвати речі своїми іменами", - заявив він.

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