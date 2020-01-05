Президент України Володимир Зеленський не впливає на рішення прикордонників щодо пропуску або непропуску осіб через державний кордон



Як передає Politeka.net, про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко на своїй сторінці Facebook.

Він підкреслив, що це питання належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби.

"Я не добре знайомий з творчістю співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban, хоча деякі його пісні міг чути. Але він перетинав державний кордон відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців", - повідомив він.

Також він додав, що відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів, а у разі їх відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну.

Окремо він відзначив, що всі питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України, на яке не впливає ніхто, включаючи президента України.



Нагадаємо, в мережі розгорівся скандал через те, співак Dr. Alban повідомив, що в'їхати в Україну після відвідин Криму йому допоміг Володимир Зеленський.

Українці по-різному сприйняли новину. Зокрема, деякі обурювалися, порівнюючи закордонного артиста з такими російськими зірками, як: Іван Охлобистін, Лоліта та іншими. Відомо, що останнім також заборонений в'їзд в Україну, тому люди припускають, що їх чекає та ж доля, що і Доктора Албана.

Раніше політолог і журналіст Юрій Романенко заявив, що рішення Зеленського пустити в Україну Dr. Alban стало причиною того, що Україна не готова підтримувати санкційний режим з-за Криму, який сама і ввела. І в результаті, інші країни тим більше не будуть нести витрати з-за цього режиму.

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