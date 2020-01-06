Стало відомо, коли ЄС запустить нову систему авторизації громадян

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, офіційний Брюссель затвердив документ, який передбачає посилиння системи контролю на європейських кордонах.

Вже з 2021 року буде запущена система під назвою ETIAS і авторизація в ній обов'язкова для громадян тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в Шенгенську зону, в тому числі і для України.

Вже через рік українцям для в'їзду в країни ЄС необхідно буде заповнити онлайн-анкету за максимум 96 годин до вильоту, щоб дані були оброблені системою.

Якщо громадянин не порушував закони на території Європейського Союзу, то через пару хвилин він отримає дозвіл на в'їзд. Але підозрілі заявки можуть розглядатися набагато довше.

Мінусом буде те, що авторизація платна, і коштуватиме 7 євро. Для осіб молодше 18 років і старше 70 років авторизація безкоштовна.

В анкеті українцям потрібно буде вказати особисті дані (ім'я, дату і місце народження, стать і національність), інформацію про документ для подорожей (дійсність, країну видачі), домашня адреса і контактну інформацію, а також вказати європейську країну першого в'їзду.

Також в анкеті будуть питання про минулі поїздки і стан здоров'я. Але чиновники заспокоюють, що для авторизації не потрібні будуть довідки з місця роботи і виписки з банків для в'їзду в країни ЄС.

Раніше ми повідомляли про те, що у МЗС прокоментували можливе скасування безвізу для України. Як заявив держсекретар дипвідомства Андрій Заєць, хвилювання з приводу можливого скасування безвізового режиму для України з ЄС є безпідставними.

"Моніторинг, як ви абсолютно правильно вказуєте, здійснюється постійно відповідними робочими групами. І останній звіт, який є в нашому розпорядженні – позитивний. Ми про них знаємо і працюємо над вирішенням. Тому я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу виринають з надр інтернету про те, що "все пропало" і "ЄС скасує безвізовий режим". Такої загрози ми не бачимо", - підкреслив топ-чиновник.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

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