Віра Балабух здивувала прогнозом погоди на літо 2020

Погода в 2020 році в Україні буде багато в чому схожа на минулорічну. Очікується навіть ще більш спекотне літо, різкі зміни температури, мало опадів, але водночас зливи, грози і шквали. Про це розказала завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух, повідомляють Надзвичайні новини.

Вона зізналася, що за спостереженнями, годину від 2015 року видався для українського клімату найспекотнішим за всю історію існування гідрометеорологічного інституту. Очікується, що минулий рік може виявитися за всю історію найбільш спекотним, адже тоді було кілька потужних теплих хвиль, що часто піднімало температуру повітря на 15 градусів вище норми.

За прогнозом, глобальні процеси навряд підуть на спад, і прийде похолодання.

"Протягом останніх п'яти років концентрація парникових газів в атмосфері підвищилися до рекордних рівнів, що свідчить про збереження тенденції до потепління протягом найближчих років і, напевно, десятиліть. Тому 2020 рік, ймовірно, не буде винятком. Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – ошелешила сумними фактами Балабух.

Нагадаємо, що в 2020 році весна в Україні очікується затяжна. Синоптики пояснили, що така погода буде із-за зсуву сезонних процесів.

Народний синоптик Леонід Горбань заявивши, що на початку березня в Україні будуть морози, а також снігопади. Перший місяць весни буде хмарним. З другої його половини в Україні дещо потеплішає, проте підуть дощі. Перші справжні ознаки весни в країні очікуються лише після 25 березня.

Також важливо зазначити, що стало відомо, що українцям чекати від 2020 року. Такий прогноз озвучив астролог і експерт Влад Росс. За його словами, лише навесні 2020 року можливі спалахи невдоволення окремої частини суспільства, альо рік в цілому буде спокійним і мирним.

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