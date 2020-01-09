Окупація Росією Донбасу і масована інформаційна війна проти України на цих територіях вже принесли свої страшні плоди, суть яких до кінця розуміють ще не всі

Найстрашніше, що в ОРДЛО підростає покоління дітей, які народилися в Україні, але ще маленькими опинилися в «руском міре» і вже шість років живуть у ньому. Що з цього вийшло, розповіли в телеграм-каналі «Вільнодумець».

За словами автора, до знайомих в українську столицю на новорічні свята приїхали родичі з Луганська з двома доньками, молодшій з яких шість років, а друга навчається в четвертому класі.

Незважаючи на те, що кияни всіляко намагалися забезпечити гостям комфортні умови і всіляко догоджали, самі вони пережили справжній моральний шок.

Так, двоюрідна сестра, доросла жінка, всіляко демонструвала і сепаратистські проросійські настрої, показуючи презирство до всього українського. Коли її київська родичка запропонувала переїхати в Україну і віддати дітей в нормальні дитсадок і школу та відповіла, що їм там добре, і «в ЛНР вчать не по-бандерівськи».

Але найбільше шокували діти.

«Рівень реальних знань старшої (учениці 4 класу луганської школи) ледь відповідає другому класу української школи, не вище. І з усіх предметів. Зате вона дуже добре знає, що «Парашенко з націоналістами хатєли захопити нашу землю. А Расія памагла нам. Путін нас защетіл і для нас все робить», – пише автор.

У школі дітям на уроках розповідають про героїв «Л/ДНР» і вчать рівнятися на них, бути сміливими і готовими віддати своє життя за «республіку» і Росію.





Молодша дитина абсолютно не вірить, що і вона сама, і її батьки народилися в Україні, а «ЛНР» раніше була частиною Луганської області, територією України. І що це не націоналісти захопили регіон, а росіяни.

«А тепер – головне. На питання, а де ж ваш тато, дівчата відповіли: « Наш тато допомагає захищати нашу країну (ЛНР). Він сказав, що скоро ми проженемо нациків і будемо жити в Києві!», – продовжує розповідь топікстартер.

Таке становище – результат геть програної інформаційної війни, відсутність національного телемовлення в ОРДЛО, пенсійний туризм, торгівля з окупантами, особливий статус.

«Мир з ворогом на його умовах, це не тільки поразки. Це майже колонія. Очевидно, хтось з чужої подачі, дуже хоче після загальної амністії бойовиків, всучити все це л**но нам і змусити дружити з «братською» Росією, яка вбила понад 13 тисяч українців? Та яка різниця? Чи є різниця?».

Нагадаємо, зрадники України боляче поплатилися за отримання громадянства РФ.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».