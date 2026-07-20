Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області став обговорюваною темою серед жителів.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області наразі не прогнозується, однак після останніх атак на українські порти експерти попереджають про можливе подорожчання хліба та інших виробів із зерна, повідомляє Politeka.net.

Світові ринки оперативно відреагували на пошкодження портової інфраструктури зростанням вартості пшениці. Аналітики пояснюють, що перебої з експортом і скорочення очікуваних поставок вплинули на формування нових цінових орієнтирів.

За оцінками трейдерів, удари по терміналах ускладнили логістику та збільшили транспортні витрати. Через це собівартість українського зерна зростає, а учасники ринку враховують можливі затримки відвантажень і додаткові ризики для морських перевезень.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області фахівці не прогнозують. Виробники поки працюють із наявними запасами, тому різких змін на полицях магазинів найближчим часом не очікується.

Економісти наголошують, що нинішнє подорожчання пшениці не означає автоматичного перегляду вартості хліба. Роздрібний ринок реагує поступово, тому наслідки можуть проявитися лише через певний час.

Якщо логістичні труднощі збережуться, восени виробники хлібобулочної продукції можуть переглянути цінники, особливо на товари, де витрати на зернову сировину займають значну частку.

Подальша ситуація залежатиме від швидкості відновлення роботи портів і стабільності експортних маршрутів. У разі нових перебоїв ринок може знову відреагувати зростанням вартості зернової продукції.

Експерти зазначають, що найближчими тижнями ключовим фактором для продовольчого ринку залишатиметься стабільність логістики та безперервність експорту.

Джерело: biz.ua

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