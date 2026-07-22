Процес подорожчання проїзду спостерігається не тільки в Дніпрі, але і в інших містах України.

Подорожчання проїзду у Дніпрі набуло чинності, і тому вартість поїздки в міських автобусах зросла до 23 гривень, повідомляє Politeka.

Причиною перегляду тарифу називають стрімке збільшення витрат перевізників

Попереднє підвищення відбулося у січні 2025 року, коли ціна проїзду зросла до 20 гривень. Тоді перевізники пояснювали зміни подорожчанням енергоресурсів, коливанням валютного курсу та наслідками регулярних відключень електроенергії.

Як повідомляють на сайті міської ради, цього разу основним фактором стало суттєве зростання вартості пального та мастильних матеріалів. За словами представників транспортної галузі, лише за останній період ці витрати збільшилися більш ніж на 50%, що значно вплинуло на собівартість перевезень.

Керівники автотранспортних підприємств також звертають увагу на кадрову проблему. Через недостатній рівень заробітної плати галузь стикається з відтоком працівників, а нестача водіїв і технічного персоналу ускладнює підтримання стабільної роботи маршрутів. Частина автобусів не виходить на лінію через брак коштів на ремонт та обслуговування.

У міському управлінні транспорту зазначають, що на ринок пального додатково вплинули міжнародні фактори, зокрема ситуація на Близькому Сході. Внаслідок цього ціни на дизельне пальне суттєво зросли, що стало одним із головних аргументів для подорожчання проїзду в Дніпрі.

За оцінками фахівців, фактична собівартість перевезення одного пасажира нині перевищує встановлену вартість проїзду та залежно від маршруту може становити від 28 до 32 гривень. Водночас різке підвищення тарифів до такого рівня могло б стати надмірним навантаженням для пасажирів.

Представники транспортної сфери наголошують, що аналогічні процеси спостерігаються і в інших містах України. У багатьох населених пунктах уже переглянули або планують переглянути вартість проїзду через зростання експлуатаційних витрат та дефіцит кадрів.

У міській владі підкреслюють, що рішення про підвищення тарифу ухвалили для збереження стабільної роботи громадського транспорту та недопущення скорочення кількості рейсів на маршрутах.

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