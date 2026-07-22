За останні роки витрати на електроенергію збільшилися більш ніж уп’ятеро, тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області виявилося неминучим.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуло чинності з 1 липня 2026 року після рішення депутатів обласної ради щодо нових розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Відповідно до ухваленого рішення, споживачі КП «Вінницяоблводоканал» сплачуватимуть 81,01 гривні за кубометр послуг з урахуванням ПДВ. Із цієї суми 45,53 гривні припадає на водопостачання, а 35,48 гривні — на водовідведення.

До цього для населення діяв значно нижчий тариф — 25,62 гривні за кубометр. У його структурі водопостачання коштувало 15,744 гривні, а водовідведення — 9,876 гривні за кубометр.

В обласній раді зазначають, що перегляд вартості послуг пов’язаний зі змінами законодавства. Із березня 2026 року повноваження щодо встановлення тарифів для окремих підприємств, які раніше регулювалися НКРЕКП, передали органам місцевого самоврядування. До таких підприємств належить і КП «Вінницяоблводоканал».

На підприємстві пояснили необхідність підвищення зростанням виробничих витрат. Йдеться насамперед про значне подорожчання електроенергії, реагентів для очищення води, паливно-мастильних матеріалів, труб та інших ресурсів, необхідних для стабільної роботи системи водопостачання.

За даними водоканалу, за останні роки витрати на електроенергію збільшилися більш ніж уп’ятеро, а ціни на окремі реагенти зросли до 200%, що суттєво вплинуло на собівартість послуг.

Водночас місцева влада заявила про підготовку механізмів підтримки жителів, які можуть відчути додаткове фінансове навантаження після зміни тарифів.

У ПФУ нагадують, що після підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області розмір житлових субсидій переглядається автоматично. Одержувачам державної допомоги не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду, адже перерахунок проводиться після надходження інформації про нові тарифи.

У результаті для домогосподарств, які мають право на субсидію, розмір компенсації буде визначений з урахуванням оновленої вартості послуг та обов’язкового платежу сім’ї.

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