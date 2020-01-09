Популярна українська співачка вирішила, що зараз не час веселитися

Ірина Федишин скасувала свій масштабный концерт. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Програма "Українська коляда" у "Львівській опері" на 9 січня скасована. Все у зв'язку з днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані.

Співачка перенесла виступ на 15 січня та висловила співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі:

«Увага! Друзі! У зв'язку з трагічними обставинами в Україні та днем жалоби, концерт "Україна колядує", запланований на 9 січня, переноситься на 15. Різдвяне шоу Ірини Федишин відбудеться в тому ж приміщенні, в той же час: 17:00 і 20:00. Всі квитки дійсні», - зазначила вона і додала, що зрозуміє, якщо хтось захоче повернути квитки на сьогодні та отримати за них свої гроші назад.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали заручниками ситуації через катастрофу українського літака під Тегераном.

Після трагедії були заборонені польоти цивільної авіації над країнами Близького Сходу.

Відомо, що Порошенко і Зеленський перебували в Омані і на Сейшельських островах.

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський екстрено перервав свій візит в Омані і повернувся до Києва після інформації про авіакатастрофу.

Тим часом у Петра Порошенка виникли труднощі з вильотом в Україну через Доху з люксового відпочинку на Сейшельських островах.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир українського Boeing встиг залишити записку.