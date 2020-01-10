Новим заступником мера Києва Віталія Кличка стане такий собі Олександр Густєлєв, у якого раніше знаходили при обшуку 300 мільйонів

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Олександр Густєлєв є одним з "гаманців" міського голови Віталія Кличка.

"Міст з'їли? Тепер з'їсте і призначення такого собі Густєлєва на заступника Кличка. Густєлєв - глава Київавтодору, у якого в 2016 році при обшуку знайшли 300 млн. грн. Вважається одним з найближчих «гаманців» мера і ходить з ним у лазню. Але тільки з метою попаритися ", - нагадав Дубінський.

Народний депутат також розповів, що пов'язує скандального Густєлєва з заступником голови Мінінфраструктури Криклія.

"З метою попарити - Густєлєв перебуває у відносинах із заступником міністра транспорту Криклія, Форсюк Наталією, яка щільно пов'язана з соросятами. З їхньою допомогою вона організувала перевірку якості київських доріг і Кличко після відрапортував, що організації «з репутацією» вважають, що в Києві роблять дороги високої якості", - додав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Підсумовуючи, Олександр Дубінський додав, що "гаманець" Віталія Кличка нещодавно призначив своїм заступником людину, яку судять за розкрадання мільйонів.

"Буквально днями Густєлєв призначив свого заступника Осипова, - директором департаменту транспорту, при тому, що його досі судять за те, що вкрав 13 млн грн на розмітці (просто замість светящей розмітки, робив звичайну). Документи героя вже на погодженні у Гончарука", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.

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