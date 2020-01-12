Причина масової конфіскації автомобілів на українських номерах в «ДНР» виявилася до зубовного скреготу тривіальною

Залишившись без грошей від московських кураторів, Денис Пушилін і Ко придумали, як поповнити діряві кишені. Вони вирішили заробити на гостях з підконтрольної Україні території, які їхали до родичів на свята.

Про це повідомляє телеграм-канал «Вільнодумець».

Всі контролюючі «органи ДНР» отримали рознарядку «настригти бабок» із приїжджих.

«Ясна річ, раз вони не живуть тут, значить, не люблять ДНР і не виключено, що можуть бути ворогами ДНР. Раз приїжджають у Донецьк, значить, є гроші. Тому «шманати цю категорію безбожно». Якщо є ознаки того, що за людину дадуть викуп, тоді на підвал. Ну, якщо навіть не дадуть, таких не шкода, вони ж не люблять ДНР, так і на них згодом можна виміняти своїх бойовиків», – описує автор логіку керівництва «республіки».

Саме тому місцеве ДАІ так жваво взялася за все авто з українською реєстрацією, навіть ті, які з Донецької області, але з підконтрольній Україні території. Як відомо, у грудні 2019 року терористи вирішили, що «ДНР» буде проходити по кордонах нинішньої Донецької області, тому перш, ніж їхати в гості до окупантів, слід добре подумати.

Подібні дії також мають викликати паніку у місцевого населення і спровокувати його масово оформляти паспорти ДНР і РФ, прискорити перереєстрацію номерних знаків з українських на «диниерівські», з якими, щоправда, далі «ДНР» не виїдеш, а значить, принести гроші в казну «молодої республіки».

Ситуація з грошима на окупованих територіях катастрофічна, зазначає автор. Бюджетникам затримують зарплату або дають дрібними частинами. Та що там говорити, якщо навіть «ополченці» воюють за спасибі вже кілька місяців і, незважаючи на всі загрози, що можуть потрапити в підвал, бунтують, обіцяючи залишити «грьобану службу».

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