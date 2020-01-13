Магнітні бурі 14-15 січня 2020 стануть сильним випробуванням для метеозалежних людей

Експерти оцінюють силу метеоудара в 4 бали, обурення планетарного індексу – 12.

Найчастіше магнітна буря такої сили позначається головним болем і розладом сну (періоди безсоння змінюються моторошної сонливістю і навпаки). У людей паморочиться голова, перед очима миготять чорні мушки, зазначається занепад сил і скаче настрій.

Причому найчастіше одноразовий прийом ліків не прибирає такі симптоми при магнітних бурях.

На цей раз ситуацію погіршує ще й перше місячне затемнення 2020 року, що минув 10 січня. Його вплив розтягується на кілька днів після самої події.

Щоб допомогти собі при магнітних бурях, варто задіяти відразу комплекс заходів зважаючи ускладненої ситуації. Дуже важливо не переїдати, пити побільше води і заспокійливих чаїв, щоб розрідити кров, яка згущується при бурях.

Варто відмовитися від продуктів, що згущують кров. Це алкоголь, цукор і продукти з високим вмістом цукру, а також жирна їжа (наприклад, газованої води і банани, картопля), білкова їжа і копченості.

Треба гуляти на свіжому повітрі, але не перенапружуватися з кардіонавантаженнями. Варто максимально щадити себе на тренуваннях, на роботі й будинку, уникаючи усіляких стресів.

Також ми раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.

Нагадаємо, магнітні бурі готують нечуваний удар, названі небезпечні дати.

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