Українці тепер можуть потрапити до країн Європейського Союзу набагато легше

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби, передає Politeka.net.

За інформацією прикордонників, розміри черг в автомобільних пропускних пунктів на кордоні між Україною та країнами ЄС значно зменшуються.

Однак, черги з бажаючих поїхати на територію Європейського Союзу залишаються великими. Тому на пунктах пропуску керівництво збільшило кількість прикордонних нарядів, а також вони були переведені на посилений режим роботи.

Самі великі черги зараз зафіксовані на таких пунктах пропуску: “Краковець” (Україна-Польща), “Ужгород” і “Малий Березний” (Україна-Словаччина), а також “Тиса” (Україна-Угорщина). Там черги становлять понад 100 машин.

Найменші черги на пунктах пропуску “Устилуг” (Україна-Польща) і “Дяково” (Україна-Румунія). Підсумовуючи, прикордонники відзначили, що на вище названих пунктах черги можуть взагалі бути відсутніми і українці можуть безперешкодно потрапити на територію ЄС.

Раніше ми розповідали про те, що українцям ускладнять в'їзд до ЄС. Як відомо, офіційний Брюссель затвердив документ, який передбачає посилення системи контролю на європейських кордонах.

Вже з 2021 року буде запущена система під назвою ETIAS і авторизація в ній обов'язкова для громадян тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в Шенгенську зону, в тому числі і для України.

Вже через рік українцям для в'їзду до країн ЄС необхідно буде заповнити онлайн-анкету за максимум 96 годин до вильоту, щоб дані були оброблені системою.

Чиновники стверджують, що українці через кілька хвилин можуть отримати дозвіл на в'їзд до ЄС. Мінусом буде те, що авторизація платна, і коштуватиме 7 євро. Для осіб молодше 18 років і старше 70 років авторизація безкоштовна.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.

Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвиз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.