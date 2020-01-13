Вже у понеділок, 20 січня 2020 року, власники супутникових антен не зможуть знайти велику частину українських телеканалів на своїх екранах

Сигнал пропаде через кодування, яке заплановане на три години дня 20 січня. Це рішення було ухвалене через нові вимоги до якості телевізійного продукту. Канали повинні будуть закодувати сигнал, тому що такі вимоги висунули правовласники. Як розповів один з керівників «1+1 Медіа» Ярослав Пахольчук, супутниковий сигнал дуже сильний – він виходить за межі України.

Якщо сигнал не закодований, міжнародні правовласники можуть пред'явити претензії до телеканалу. Як пояснюють фахівці, велика частина українців, які сьогодні дивляться телевізор через супутник, по суті, є піратами.

Це рішення далося нелегко, адже за статистикою близько 30% українців дивляться телевізор по супутнику. Особливо багато супутникових антен у віддалених селах і селищах, де звичайні антени сигнал не ловлять, а кабельного телебачення просто немає. Тепер ці телеглядачі будуть позбавлені можливості дивитися більшу частину українських телеканалів. Зате у них залишиться можливість дивитися канали інших країн, у тому числі російські канали.

Повідомляється, що власники супутників зможуть отримати доступ до каналів, купивши спеціальну приставку. Вартість такого обладнання коливається в межах 1000-1100 гривень. Її можна придбати у супутникового провайдера.

Зазначимо, що ті українці, які отримують сигнал через кабель або ефірну антену, не зіткнутися з проблемами, які торкнуться власників супутників. Крім цього, більшість телеканалів ведуть трансляцію в інтернеті.

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