Россия, яка всіляко намагається поглинути своїх сусідів, швидкими темпами перетворюється на тоталітарну державу

Як передає Politeka.net про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла російська актриса і режисер кіно Юлія Ауг. (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, Володимир Путін створив таку форму відносин між суспільством і владою, за якої політична влада повністю контролює суспільство.



Крім контролю, російська влада впливає на всі сторони життя людини. І якщо починається прояв якогось незгоди, це жорстоко і нещадно придушується.

«У мене повне відчуття того, що ми перебуваємо десь всередині системи, яка формує тоталітарну державу. Всі ознаки цього в Росії наявності», заявила актриса.

Актриса також підкреслила, що в Росії існує певна «офіційна міфологія, яка видає бажане за дійсне». Насправді реальність абсолютно відрізняється від міфології, створеної державою.

При цьому вона порівняла ситуацію в сьогоднішній Росії з Радянським Союзом, де агітаційна машина (живопис, музика, кіно, театр) була спрямована на створення міфу про те, що СРСР — саме вільну демократичну і справедливу державу у всьому світі.

Раніше російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що росіяни не можуть змиритися з фактом, що Україна має право на самовизначення.

За його словами, право на свою мову, самовизначення, власних героїв найбільше дратує зомбированное телевізором більшість, переконаний журналіст.

Раніше актор Армен Джигарханян заявив, що не збирається підписувати ніяких листів на підтримку російського президента Путіна в конфлікті з Україною.

Він висловив нерозуміння того, як росіяни та українці можуть ворогувати між собою і розкритикував агресивні дії Росії по відношенню до України.

Крім того актор зазначив, що ситуацію розпалює той факт, що росіяни щодня отримують з екранів телевізорів "знівечену" інформацію про події в Україні, де показують "кричущу неправду".

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

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