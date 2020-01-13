Український блогер Михайло Шнайдер розповів історію жінки, яка переїхала з України в Чехію

Вона описала свої відчуття від проживання на Батьківщині і за кордоном.

Відповідний пост блогер опублікував на особистій сторінці в Facebook.

Шнайдер процитував мешканку Чехії, яка переїхала туди з України. Вона розповіла про всі переваги та комфорт проживання в іншій країні.

"Я живу в Чехії. Я їжджу на роботу з чудовим дорогам на відмінному автобусі з м'якими сидіннями, який завжди приходить за розкладом, тому я можу планувати свій графік. Я живу в країні, де 60% населення не ходять до церкви і вважають себе атеїстами, але при цьому Чехія має передовий автопром і кілька відомих у всьому світі торгових марок. На роботі від мене не вимагають писати звіти і заповнювати "Листи самооцінки", мені не доводиться проходити атестацію і змагатися з колегами за підвищення категорії. Я тут уперше вийшла на сцену театру у звітному концерті школи. У мене вперше з'явився власний клас та чудові учні, яких я люблю", - цитує Шнайдер українку.

Жінка зазначила, що під час проживання в Україні її постійно переслідувала депресія і на це було ряд причин. Зокрема, низька заробітна плата і соціальна культура.

"Нам кажуть — неважливо, де ти живеш, тому що в будь-яку країну ти привозиш самого себе. Тоді чому тут я нарешті відчула себе людиною?",- заявила Українка, яка переїхала до Чехії.

Нещодавно ми писали про те, що трудова міграція в Польщу та інші країни Європи не згортається, а тільки зростає.

Про це заявив політолог Юрій Романенко, розбиваючи геть оптимізм міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованова, впевненого в тому, що Україна здатна забезпечити людей роботою на місці і знайти тисячі кваліфікованих працівників в найвіддаленіших куточках країни.

«Їдуть, незважаючи на те, що нам постійно говорять, що десь щось покращилося, десь там побудували такі заводи і так далі», – зазначив він.

Романенко також розніс в пух і прах слова прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що не треба вірити, що новий уряд не здатний забезпечити 5-7 відсотків економічного зростання на рік.

Нагадаємо, українці отримають підвищені зарплати.

Як повідомляла Politeka, українці один за іншим трагічно гинуть в Польщі.

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