На Філіппінах 12 січня сталося потужне виверження вулкана Тааль, багато туристів досі не можуть виїхати з островів

Відпочиваючі, яким не пощастило стати очевидцями грозної події, розповіли про зіпсований відпочинок і про те, як йдуть справи на сьогодні, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Life Shot.

За словами одного з туристів Степана Смирнова, спочатку він подумав, що розвалиться будинок - так сильно трясло.

"В три ранку десь був вибух, пішла вогненна лава. Думали, у нас там будинок розвалиться, хитало дуже сильно. Зараз подейкують, що є ризик вулканічного цунамі. У перший день вітер дув у бік Маніли (аеропорт - прим.), тому рейси скасували".

Ще одна очевидиця, яка пережила стихію, розповіла про те, що колись квітучий рай покрився товстим шаром попелу.

"Все в шарі попелу. Джунглі всі сірі, - каже Тетяна Лєскова. - Слабкий дощ прибив пил, але попіл перетворився в цемент. Місцеві жителі чистять дахи, щоб не впали. Міські служби чистять дороги. І до сьогоднішнього вечора майже впоралися. Немає світла і води досі в найближчих районах. Хто зміг з туристів всі букинги скасували. Зараз все добре, але все закрито. Поїсти ніде".

У мережі з'явилися кадри наслідків виверження, дуже схожі відомий американський фільм жахів "Сайлент Хілл".

Раніше ми повідомляли, 12 січня влада Філіппін приступили до евакуації трьох населених пунктів у провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб після того, як вулкан Тааль викинув стовп попелу заввишки в один кілометр.

«В даний час вулкан Тааль на Філіппінах вивергається. Сподіваємося і молимося, щоб заподіяний збиток був мінімальним, і щоб всі залишалися в безпеці», – писали в мережі очевидці НП.

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