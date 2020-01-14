Відомий російський гуморист Максим Галкін заявив, що на території Росії нічого не мінялося вже протягом багатьох років, так і не змінюватиметься



Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в інтерв'ю на Youtube каналі "А поговорить?". (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, ситуація в нинішній Росії нічим взагалі не відрізняється від того, якою вона була під час царювання Миколи I (мова йде про 1825 – 1855 роках), коли посилилася цензура, гнобилася свобода слова, влаштовувалися гучні суди над тими, хто мислив інакше.

Під час інтерв'ю він процитував фрагмент цього листа:

"Стільки століть втрачених в бруді і смітті, права і закони, згідні не з вченням церкви, а зі здоровим глуздом і справедливістю, і суворе, по можливості, їх виконання. А замість цього, вона являє собою жахливе видовище країни де, ... нарешті немає не тільки ніяких гарантій для особистості, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників! "

Нагадавши це, він заявив, що з тих часів у Росії нічого не змінилося.

Користувачі мережі розділили такі думки гумориста.

"Починають прозрівати, але що це дасть?", "На жаль, але це сумна правда(((", "Уважуха, Макс! ", "Супер! Молодик!!!", "Росія застигла в старозавітній незмінності. Нічого змінити не можна.", "Нічого, як були кріпаками так і залишилися", - писали в мережі.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін також не дуже схвально висловився про пропагандистах Кремля.

Під час виступу він заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. За його словами, російським каналам коштувати приділити більше уваги проблемам власної країни.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав своє 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.