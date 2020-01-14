Новорічна премія виявилася в рази більше, ніж сам оклад міністра

Міністр оборони перед новим роком отримав солідний сумарний дохід

Міністр оборони України, крім зарплати за грудень «зорганізував» собі ще й багатотисячну премію. Про це пише "Українські новини" з посиланням на Міністерство оборони країни.

Так у грудні Загороднюк отримав в загальній складності близько 100 тисяч гривень. «Не з порожніми кишенями» зустріли новий 2020 рік і його заступники…

Як стало відомо, заробітна плата міністра оборони України Андрія Загороднюка за останній місяць минулого 2019 року склала 97,2 тис. гривень, деякі ж його заступники отримали близько 148 тисяч гривень.





97 191 гривня – саме така сума, що нарахована міністрові в грудні: 15 238 гривень – його посадовий оклад, 3 047 гривень – надбавка за роботу в умовах режимних обмежень, також 3 047 гривень – надбавка як експерту з питань таємниць, середній заробіток за час відрядження – 1 076 гривень, премія склала 74 057 гривень і індексація 725 гривень. «На руки» міністру держава виплатила 78 239 гривень – після утримання належних податків. Нагадаємо, про тяготи "життя в окопах" на передовій міністру відомо лише теоретично - бойового досвіду не має, але був волонтером.

Також відомо, що першому заступнику Загороднюка Івану Руснаку виплатили 148 186 гривень зарплати, заступник Анатолій Петренко отримав 137 357 гривень, Олексій Марценюк – 120 633 гривні, Аліна Фролова – 122 284 гривні, Олександр Поліщук – 129 220 гривень. А екс-держсекретар Олександр Дубляна отримав за грудень майже у півтора рази більше всіх перерахованих вище - 214 504 гривні, це за 17 днів і включно з: невикористаною відпусткою, премією та індексацією, а також включаючи компенсацію.

Нагадаємо також, раніше президент Володимир Зеленський схвалив законопроект №0893 «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян».

Так на сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про те, що останній етап проходження вищезгаданого документа було повернуто з підписом президента Володимира Зеленського. Отже, гарант схвалив закон про штрафи – після вступу закону в силу в Україні за відмову в пільговому проїзді для учасників бойових дій (далі УБД) будуть штрафувати більше.

Як відомо, зараз за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян штраф становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 136 гривень. Згідно із законопроектом, можливі штрафи для перевізників за відмову в безкоштовному проїзді УБД і ветеранам будуть збільшені. 3 жовтня парламент IX скликання схвалив законопроект у другому читанні. Після вступу ЗУ в силу штрафи за правопорушення спричинять накладення на «водіїв транспортних засобів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» – тобто 850 гривень.

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