17 жовтня 2019 року президентом України Володимиром Зеленським був підписаний закон «Про концесії» № 155-ІХ, який був прийнятий парламентом 3 жовтня 257 голосами народних депутатів.

Мета закону - удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, а також сприяння розвитку інфраструктури.

Закон вводить прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів, створює можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів та конкурсної документації, надає надійні гарантії для концесіонерів і кредиторів, забезпечує чітке регулювання права власності на об'єкт концесії, метою якого є збереження за державою і територіальною громадою права власності на нього.

Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України. Над документом працювали більше двох років із залученням консультантів ЄБРР, експертів АСС і ЄБА. Також участь в підготовці брали Міністерство інфраструктури України та Міністерство економічного розвитку.

Законодавчі зміни дозволять залучити стратегічних інвесторів в такі об'єкти інфраструктури, як морські порти, залізниця, автомобільні магістралі. Українська інфраструктура потребує масштабних фінансових вливань, які можуть забезпечити приватні інвестори.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, спікера форуму LEVEL UP UKRAINE 2020, в 2020 році уряд України підготує до концесії порти «Маріуполь», «Бердянськ», «Чорноморськ» і частину Одеського порту. Крім того, з осені 2019 року почалася робота над проведенням концесійних конкурсів по портам «Херсон» та «Ольвія», заявки на участь в яких вже подали кілька українських та іноземних компаній. Серед зарубіжного капіталу інтерес до вітчизняних портів проявляють компанії з Китаю, Катару, ОАЕ, Сінгапуру.

Про концесії, переваги цього механізму і можливості реалізації інфраструктурних проектів на основі державно-приватного партнерства будуть говорити на форумі LEVEL UP UKRAINE 2020, який відбудеться 21 лютого в КВЦ «Парковий». Організатори – Асоціація платників податків України та компанія UNA PARTNERS. Форум збере 600 власників бізнесу і 30 міжнародних інвесторів, зацікавлених в потенціалі українського ринку.