Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак зробив несподівану заяву

Військовий заявив, що найбільшим слабким місцем ВСУ є погане володіння англійською мовою.

Як наголошується, в даний час і досі частина керівного складу Збройних сил України не знає англійської.

«На жаль, на даний момент ми поки не досягли спроможності більшості керівного складу ЗСУ вільно спілкуватися англійською мовою з іноземними колегами. Це — одне з проблемних місць і одночасно наших важливих завдань на майбутнє», — сказав Хомчак.

Також глава Генштабу розповів, що на сьогодні іноземну мову удосконалюють ті військові, які беруть участь у міжнародних операціях і навчаннях.

«Це потрібно для більш ефективної роботи з іноземними партнерами. Втім, не припиняється робота з поліпшення ситуації з освоєнням навичок володіння іноземною мовою нашого керівного складу, — додав він.

Крім того, недавно з'явилися деталі важливого успіху бійців ЗСУ на передовій.

Повідомляється, що сили ООС на сьогоднішній день контролюють більшу частину злітної смуги ДАП, який розташований в межах міста окупованого Донецька.

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" часто обстрілюють українських військових, однак їм вдалося на цій ділянці поліпшити становище своїх вогневих точок.

Завдяки зміцненню ЗСУ на цій ділянці фронту терористи, які підконтрольні Кремлю, залишилися без боєприпасів, і ворожі диверсійні групи не можуть висуватися на допомогу своїм бойовикам.

"Ми взяли під контроль злітну смугу. До цього моменту, поки ми не виставили свої спостережні пости, противник мав можливість підходити впритул до наших позиціях і вести обстріл. В даний час супротивник не має можливості пересуватися по злітній смузі. Він не має можливості приховано підійти до наших позицій", – пояснив журналістам боєць з позивним "Піхотинець".

"Противнику довелося трохи посунутися, залишити деякі свої позиції. Через те, що відстань, противника трохи відкинута, він не має можливості для маневру на передньому краї, почався снайперський обстріл і вони проходять щодня", – додав військовослужбовець, розповідаючи про важливий успіх ЗСУ на передовій.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ВСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.