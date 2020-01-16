Погода в Україні 16 січня зміниться, на вулиці буде справжні «весняні» плюси

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, на території країни буде суха і тепла погода. На заході буде від 3 до 9 тепла. Вночі різко похолодає: від -1 до -9 за Цельсієм.

На півночі очікується аналогічна погода. Вдень 1-5 тепла, а вночі від 0 до -2 морозу. Найхолодніше буде в центральних регіонах – вдень 2-5 тепла, а вночі 0-2 морозу.

Жителів південних областей чекає 3-6 градусів тепла, а вночі від -1 морозу до 4 тепла.

На сході України буде 2-4 тепла, вдень від 0 до -4 морозу.

У Києві 16 січня буде хмарно і сухо. Вдень стовпчик термометра показуватиме 1-5 тепла. Вночі ж на вулиці похолодає: 0-3 морозу.

Як повідомлялося раніше, клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути. Такий прогноз зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.



"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.



"Ми вже повинні до цього звикати", – резюмував він.

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