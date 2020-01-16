Погода в Украине 16 января изменится, на улице будет настоящие «весенние» плюсы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, на территории страны будет сухая и теплая погода. На западе будет от 3 до 9 тепла. Ночью резко похолодает: от -1 до -9 по Цельсию.

На севере ожидается аналогичная погода. Днем 1-5 тепла, а ночью от 0 до -2 мороза. Холоднее будет в центральных регионах – днем 2-5 тепла, а ночью 0-2 мороза.

Жителей южных областей ждет 3-6 градусов тепла, а ночью от -1 мороза до 4 тепла.

На востоке Украины будет 2-4 тепла днем и от 0 до -4 мороза.

В Киеве 16 января будет облачно и сухо. Днем столбик термометра будет показывать 1-5 тепла. Ночью же на улице похолодает: 0-3 мороза.

Как сообщалось ранее, климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть. Такой прогноз сделал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.



"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.



"Мы уже должны к этому привыкать", – резюмировал он.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

А еще Politeka писала, что плохая погода разорвет Украину на куски.

Также Politeka сообщала, что погода готовит мерзкий сюрприз, новогоднее настроение отменяется.