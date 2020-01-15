Фанатична відданість деяких індивідуумів російському президенту Володимиру Путіну часом набуває спотворених форм

Як це виглядає зі сторони, показав у своєму блозі в соцмережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

Він опублікував чотири фото, які об'єднує одне – татуювання із зображенням глави РФ. Причому на спинах фанатів «солнцеликого» можна побачити цілі полотна: карту анексованого Криму, підводний човен і величезне обличчя Путіна.

Путіна зображують у шапці київського князя Володимира Мономаха, у вигляді героя з мексиканської міфології тощо.

Але на коментарі користувачі не поскупилися під фото скандально відомого артиста балету Сергія Полуніна, вихідця з Херсона, який на грудях набив портрет президента РФ і публічно зізнався в любові до цієї людини. Крім цього, у нього на одній руці вибитий український тризуб, а на другий – двоголовий орел.

«Як це можна поєднати???», «Та у мужика просто Шиза, його всі тату абсолютно різні і не пов'язані. Маячня», «Той балерун, якого погнали з лондонського балету і виселяють з цивілізованої країни», – пишуть під знімком.

Раніше ми писали, що Сергій Полунін хоче повернутися в Україну. Він сподівається на допомогу президента країни.

На думку працюючого на незаконний уряд в Криму Полуніна, у Зеленського хороша аура, і з ним можна спробувати домовитися.

«Не звертався ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією й Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутись. Може, налагодитися якось ситуація», – заявив він.

Нагадаємо, прихильник Путіна поділився найвідвертішим.

Як повідомляла Politeka, татуювання покращують імунну систему.

Також Politeka писала, що відомий український співак поскаржився на "бєспрєдєл" у країні.