Актриса Ада Роговцева заявила, що ВСУ оновилися з 2014 року, коли почалася гібридна війна на Донбасі при прямій участі Росії

Роговцева запевняє, що люди в Україні не можуть бачити великих реформ в армії держави.

Про це вона заявила під час виступу на одному з телеканалів.

«На армію 2014-го року не можна було дивитися без сліз, тому що кожен, хто бував на передовій міг побачити, чим воювали ці хлопці, в чому вони були одягнені. Наші захисники стояли з кулеметами випуску 20-х років минулого століття», - заявила артистка.

Роговцева також додала, що знає всі зміни в військах України в кращу сторону не зі слів, так як вона постійно їздить на фронт і спілкується з військовими на місцях.

«Армія 2014-го і армія 2019-го – це два різних світи. Сьогодні наші хлопці одягнені як люди, вони забезпечені всім продовольством, у них є сучасна військова техніка», — говорить вона.

Також актриса зазначила, що під час спілкування про війну зі своїми колегами з Росії вона задає тільки одне питання, після чого вони не можуть відповісти. Варто тільки запитати, Україна хоч один сантиметр переступила на територію Росії чи ні, і у них більше немає аргументів.

Раніше ми писали, що Ада Роговцева розповіла про те, кого вона вважає розчаруванням десятиріччя в Україні.

Актриса вважає, що розчаруванням останніх десяти років - інертність українців, які рухають суспільство не вперед, а назад.

Вона зазначила, що розчарована, адже зараз в Україні існує потреба у змінах, але люди продовжують ігнорувати цю потребу і роблять вигляд, що нічого не потрібно змінювати.

«Коли вони не те, що не розуміють, є ж розумні серед них, а не хочуть включатися. Не хочуть знати. Не хочуть докопуватися. Не хочуть на повну відчувати. Не дослухається ні до інтуїції, ні до розуму, ні до свого, ні до «розуму розумних» людей», - зазначила артистка.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

А ще Politeka писала,що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росію.

Також ми писав про те, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі з Путіним.