Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі залишаються одним із важливих напрямків підтримки мешканців міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі час від часу надають у кількох гуманітарних центрах та благодійних організаціях, тому жителям радять стежити за офіційними повідомленнями і оновленнями, повідомляє Politeka.

Одним із місць видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі є Гуманітарний штаб. Підтримку там можуть отримати різні категорії населення.

Йдеться про дітей, пенсіонерів, жінок, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, людей з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.

Для звернення необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію. Для переселенців також потрібна довідка.

Ще одним напрямком підтримки є благодійний фонд «Карітас». Організація надає гуманітарну та психологічну допомогу людям, які постраждали від війни, а також важкохворим і самотнім літнім людям.

Окремо передбачені безоплатні послуги догляду вдома для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Зв’язатися можна за телефонами +380503224600 та +380678018896.

Крім того, працює Help ЗП ЮА. Фонд допомагає жителям міста та консультує щодо доступних програм підтримки. Для звернення вказані телефони +38048518151458 та +380504545600.

Варто враховувати, що обсяги гуманітарної підтримки, перелік отримувачів і дати видачі можуть змінюватися залежно від наявності ресурсів та рішень організаторів.

Саме тому безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі найкраще відстежувати через офіційні сайти та сторінки організацій у соціальних мережах.

Джерело: Ukrainian City

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