Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається маломобільним громадянам, які потребують додаткової підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає надання державної допомоги у вигляді тимчасового проживання у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, таке безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається на строк до 12 місяців за рахунок державного бюджету.

Програма дозволяє переселенцям відновлювати самостійність і почуватися безпечно, надаючи помешканння із усіма необхідними зручностями.

Жителі можуть самостійно готувати їжу та отримувати підтримку у веденні домашнього господарства, а також користуватися підтримкою фахівців або служб незалежно від форми власності.

Кожен, хто має потребу, може скористатися програмою, якщо звернеться до уповноважених органів або включиться у Реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Послугу можуть надавати фізичні або юридичні особи, які відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають власне або орендоване приміщення для розміщення переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області створює умови для відновлення соціальних навичок, підтримки у вирішенні складних життєвих ситуацій і забезпечує відчуття стабільності та безпеки для людей, які втратили домівку через війну.

Програма також передбачає можливість організації супроводу та консультацій для переселенців під час проживання, що дозволяє їм інтегруватися у громаду та адаптуватися до нового середовища.

Місцеві органи влади разом із соціальними службами контролюють, щоб усі необхідні умови були дотримані, а приміщення використовувалося ефективно та безпечним чином.

Джерело: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

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