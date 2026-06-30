Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальнонаціонального процесу.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області відбувається на тлі зростання витрат у сільському господарстві та перебудови аграрного ринку, де ключову роль починає відігравати собівартість виробництва, передає Politeka.

Економічні чинники поступово змінюють структуру цін у торговельних мережах.

Фахівці пояснюють, що нинішня динаміка не пов’язана з нестачею товарів. Основний тиск формується через збільшення витрат на всіх етапах — від вирощування продукції до її доставки у роздріб.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, суттєво зросли ціни на пальне, логістичні послуги, агрохімікати та інші ресурси, необхідні для функціонування агросектору. Це створює додаткове навантаження на виробників і переробні підприємства.

Аналітики зазначають, що обробіток земельних площ нині коштує на 35–40% дорожче, ніж у попередні періоди. Причиною є комплексне підвищення вартості матеріалів, сервісів і технологічного забезпечення виробничого циклу.

Водночас рівень врожайності залишається відносно стабільним. Проте отримані обсяги не компенсують зростання витрат, тому частина фінансового навантаження переходить у кінцеву вартість для споживача.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальнонаціонального процесу, який визначається передусім вартістю ключових ресурсів виробництва, а не дефіцитом продукції на ринку.

Олег Пендзин наголошує, що саме витратний фактор є головним драйвером змін. Навіть за достатньої пропозиції ринок реагує коригуванням цін через зростання собівартості.

Експерти прогнозують, що надалі ситуація залишатиметься залежною від вартості пального, аграрних матеріалів і транспортної складової, які й формуватимуть цінову динаміку продовольчого сектору.

Джерело: enovosty

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві: чого чекати від підняття цін

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.