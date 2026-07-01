Дефіцит продуктів у Одеській області пояснюють завершенням реалізації торішніх запасів та поступовим зникненням перехідних залишків.

Дефіцит продуктів у Одеській області виник на тлі змін в овочевому сегменті, де зростає вартість торішньої моркви через скорочення складських резервів і перебудову ринкової рівноваги, передає видання Politeka.

Останні дні показують поступове зменшення доступних партій на прилавках.

За даними моніторингу торгівлі, виробники відпускають залишки минулого врожаю по 13–20 гривень за кілограм. Це свідчить про швидке виснаження запасів і зміну співвідношення між попитом та наявною пропозицією.

Гуртові оператори та великі торговельні мережі активізували закупівлі. У результаті вільні партії зникають швидше, а обсяги товару в обігу скорочуються.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне спорожнення сховищ. Кількість постачальників зменшується, через що ціноутворення стає більш чутливим до будь-яких коливань ринку.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Одеській області пояснюють завершенням реалізації торішніх запасів та поступовим зникненням перехідних залишків, які раніше стримували зростання вартості.

Попри нинішню тенденцію, актуальні показники залишаються нижчими, ніж у той самий період минулого року. Це пов’язують із великим стартовим обсягом продукції на початку сезону.

Аналітики прогнозують відносно рівну динаміку найближчим часом. Подальший розвиток залежатиме від темпів скорочення запасів, логістичних процесів і появи нових постачань.

Також варто зауважити, що сезонні чинники залишаються ключовими у формуванні вартості овочів у регіоні та й надалі визначатимуть ситуацію на ринку.

Джерело: east-fruit

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