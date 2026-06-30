Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне у різних форматах, що дозволяє мати тимчасовий дах над головою.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі передбачає понад тисячу вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Як йдеться в оголошенні на Фейсбук-сторінці, вільні місця доступні у модульних містечках, шелтерах «Запоріжремсервісу», гуртожитках та благодійних шелтерах.

Кожен переселенець може обрати найбільш зручний варіант безктоштовного житла для ВПО у Запоріжжі відповідно до своїх потреб та складу сім’ї.

Щоб скористатися тимчасовим прихистком, переселенці можуть отримати точну інформацію про наявність місць, звернувшись до департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації.

Звʼязатися можна за номером 0617644265. Також можна зателефнувати на гарячу лінію транзитного центру 0800331630. Окрім цього, доступна консультація у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського за номером 0953372260.

Для оформлення проживання в безкоштовному житлі для ВПО в Запоріжжі необхідно підготувати документи: паспорт, ІПН, довідку переселенця, документи про пільги за наявності, а також документи всіх членів сім’ї.

Після прибуття до обраного місця тимчасового проживання переселенці укладають договір, який діє на шість місяців з можливістю продовження. При цьому документи можна надати протягом 30 днів після заселення.

При оформленні можна скористатися сервісом «Дія». Це дозволяє спростити процес. Важливо зазначити, що всі види помешкань, які пропонуються переселенцям, облаштовані та готові для комфортного проживання.

Джерело: Запорізька територіальна профспілкова організація Придніпровської залізниці

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