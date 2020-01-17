Один із знаків зодіаку в лютому чекають невдачі по всіх фронтах

Астрологи попередили, кого очікують неприємності в лютому 2020 року

Бути активними в лютому зможуть тільки представники водяних і земних знаків. Такий прогноз дали астрологи. За словами фахівців, в лютому зірки обіцяють удачу Овнам, Тельцям, Дівам і Терезам. А ось Стрільцям, навпаки, не пощастить. Вони стануть головними лузерами лютого.

Овен

Овнів чекають успіхи у всіх починаннях. Можлива премія або навіть підвищення зарплати. Але розпоряджатися грошима потрібно з розумом.

Телець

Виправданий ризик принесе успіх. У лютому у вас все вийде. Сміливо плануйте відпустку.

Діва

Не варто чекати змін в особистому житті. Все буде спокійно. А ось на роботі може статися непередбачене. Можливий кар'єрний ріст або зміна роботи.

Близнюки

У Близнюків лютий стане невдалим в робочих питаннях. Вас можуть підставити колеги. В любовній сфері теж очікуються неприємності і сварки.

Лев

У Львів лютий буде не найвдалішим місяцем в плані відносин з коханими. Астрологи радять бути стриманими і по можливості відпочити від свого партнера.

Стрілець

У Стрільців – невдачі по всіх фронтах. Почне здавати здоров'я, з'являться проблеми на роботі. Зірки не розташовані до цього знаку в лютому, тому астрологи радять перечекати бурю. І не приймати ніяких важливих рішень.

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Козеріг

Козероги будуть сильно втомлюватися в першій половині місяця. Якщо є можливість – візьміть відпустку. В іншому випадку вас чекають проблеми зі здоров'ям.

Рак

У лютому Раки будуть робити свою улюблену справу – плисти за течією. Для цього знака зірки приготували спокійний період.

Скорпіон

Астрологи радять Скорпіонам частіше виходити в люди, інакше нічого цікавого в їхньому житті не відбудеться.

Водолій

У лютому Водоліям потрібно присвятити час собі. У зв'язку з цим очікуються непередбачені витрати.

Риби

Цьому водному знаку в лютому треба стерегтися необдуманих рішень і перепадів настрою.

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