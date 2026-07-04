Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають товари тривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Ініціатива діє відповідно до рішення виконавчого комітету, ухваленого наприкінці 2023 року, та охоплює кілька груп громадян, які потребують додаткової допомоги.

Отримати продовольчі набори можуть переселенці, люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з неповнолітніми дітьми, а також інші мешканці, які перебувають у складних життєвих обставинах. Програмою також охоплено тих, хто проживає у місцях тимчасового розміщення або офіційних прихистках.

Право на оформлення підтримки мають законні представники малолітніх, недієздатних громадян чи осіб з обмеженою цивільною дієздатністю. Крім того, допомогу можуть отримати люди, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають товари тривалого зберігання, що дають змогу забезпечити базові побутові потреби. До комплектів входять м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор та галетне печиво.

Такий перелік сформований з урахуванням практичності й можливості довготривалого зберігання без спеціальних умов. Це особливо актуально для родин, які ще облаштовують побут після вимушеного переїзду.

Щоб скористатися програмою, необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно подати пакет документів, який підтверджує право на отримання підтримки.

У міській адміністрації повідомили, що про можливі зміни, розширення переліку одержувачів чи оновлення умов надання допомоги інформуватимуть додатково через офіційні канали.

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