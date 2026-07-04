Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому проходить відповідно до встановленої процедури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому може торкнутися вартості вивезення побутових відходів, передає видання Politeka.

Компанія «ЕКОСТАЙЛ» повторно звернулася до виконавчого комітету міської ради з пропозицією переглянути чинні розцінки.

Підприємство пояснює необхідність коригування суттєвим зростанням цін на дизельне паливо, яке впливає на собівартість надання послуг. Відповідне звернення надійшло 29 червня 2026 року.

Якщо нові показники затвердять, для жителів багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 89,45 гривні на одну особу. Для мешканців приватного сектору сума збільшиться до 93,70 гривні. В обох випадках приріст перевищить два відсотки порівняно з нинішніми розцінками.

У міській владі зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому відбувається відповідно до чинної процедури. Повну структуру розрахунків та економічне обґрунтування вже оприлюднили на офіційних ресурсах підприємства й міської ради.

Мешканці громади можуть висловити свої пропозиції або зауваження щодо запланованих змін. Прийом звернень триватиме з 3 до 9 липня включно. Документи приймають як у письмовій формі, так і електронною поштою.

Після завершення періоду громадського обговорення всі отримані звернення опрацюють профільні спеціалісти. Лише після цього питання винесуть на розгляд виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення щодо нових розцінок на послугу з управління побутовими відходами.

У разі схвалення рішення оновлені тарифи почнуть діяти після офіційного оприлюднення.

Джерело: fotoinform

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