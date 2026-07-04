Дефіцит продуктів у Вінницькій області розглядають як елемент загальнонаціонального процесу скорочення овочевих запасів.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області фіксується на тлі зростання вартості моркви в Україні, де аналітики відзначають подорожчання залишків минулорічного врожаю через скорочення запасів, сезонний фактор і стабільно високий попит з боку торговельних мереж, передає видання Politeka.

За даними ринкових моніторингів, продукція попереднього сезону наразі реалізується в діапазоні 13–20 грн за кілограм. Це приблизно на третину більше порівняно з попереднім тижневим циклом, що свідчить про прискорення цінової динаміки.

Експерти пояснюють таку ситуацію поступовим виснаженням якісних залишків на складах. Частина врожаю вже непридатна для довготривалого зберігання, тому пропозиція на ринку звужується, а гуртові закупівлі стають більш конкурентними.

Додатковий вплив чинить структура попиту. Переробні підприємства та роздрібні мережі одночасно виходять на ринок із закупівлями, що створює локальний дефіцит придатної сировини та підтримує підвищені відпускні ціни.

Попри нинішнє зростання, середній рівень вартості залишається нижчим за торішній приблизно на 56%. Це пояснюється високою базою виробництва в попередньому сезоні та більшою пропозицією на старті року.

Аналітики додають, що ситуація залишається нестійкою. Подальша цінова траєкторія залежатиме від швидкості вичерпання складських резервів, обсягів імпортних поставок і активності внутрішніх закупівель у найближчі тижні.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Вінницькій області розглядають як елемент загальнонаціонального процесу скорочення овочевих запасів, що поступово змінює баланс між регіональним виробництвом і споживчим попитом.

Фахівці ринку наголошують, що овочевий сегмент залишається чутливим до сезонних коливань, тому короткострокові зміни цін можуть зберігатися до надходження нового врожаю та стабілізації пропозиції.

Джерело: east-fruit

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