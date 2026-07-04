Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області офіційно підтримали депутати обласної ради, передає видання Politeka.

Відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання, де його підтримали 34 обранці без голосів «проти» чи «утримався».

Оновлені розцінки набрали чинності з 1 липня 2026 року. Тепер загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення разом із ПДВ становить 68,45 гривні за кубометр. Із цієї суми 40,39 гривні припадає на подачу води, ще 28,06 гривні — на відведення стоків.

До перегляду мешканці сплачували 32,59 гривні за кубометр із ПДВ. Таким чином, сума в платіжках для побутових споживачів помітно збільшилася.

В обласній раді пояснили, що попередні розцінки залишалися незмінними ще з 2022 року. За цей період суттєво зросли витрати на електроенергію, пальне, оплату праці, а також матеріали, необхідні для очищення води.

У підприємстві зазначають, що чинні показники більше не покривали реальну собівартість. За останні роки електроенергія подорожчала приблизно на 229%, бензин — на 173%, дизельне пальне — на 230%, а реагенти для очищення стали майже утричі дорожчими.

Крім того, після набуття чинності Законом №4777 повноваження щодо затвердження таких розцінок передали органам місцевого самоврядування. Саме після цього водоканал подав нові економічно обґрунтовані розрахунки.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало різні оцінки серед жителів. Частина людей називає перегляд очікуваним через зростання витрат підприємств, інші говорять про додаткове навантаження на сімейний бюджет, особливо в умовах нинішніх доходів.

Найближчим часом мешканці отримають перші платіжки з оновленими сумами, що покаже практичний вплив ухвалених змін на щомісячні витрати.

Джерело: Суспільне

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