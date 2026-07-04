Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську відповідає вимогам чинної методики.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську набуде чинності з 9 липня 2026 року, передає Politeka.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення після розгляду розрахунків комунального підприємства.

Оновлені розцінки застосовуватимуть до населення, бізнесу та інших категорій споживачів. У міській владі пояснили, що перегляд вартості став необхідним через зміну економічних умов і фактичних витрат на забезпечення послуг.

Для жителів громади кубометр водопостачання коштуватиме 29,54 гривні без ПДВ, а водовідведення — 25,05 гривні без ПДВ. Для підприємств, які працюють у відповідній сфері, встановили окремі показники: 11,64 та 6,74 гривні за кубометр.

У міськраді зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківську відповідає вимогам чинної методики, затвердженої державним регулятором. Під час формування нової вартості врахували економічно обґрунтовані витрати комунального підприємства.

У КП «Івано-Франківськводоекотехпром» наголошують, що попередні розцінки більше не покривали реальної собівартості. На фінансову ситуацію вплинули здорожчання електроенергії, пального, а також збільшення витрат на оплату праці персоналу.

Після введення нових розцінок підприємство має упродовж 15 днів поінформувати споживачів про зміни через офіційний вебсайт.

Джерело: pik.net

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