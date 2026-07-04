Дефіцит продуктів в Сумській області є частиною загальної тенденції.

Дефіцит продуктів в Сумській області може посилитися на тлі подорожчання торішньої білоголової капусти, ціни на яку в Україні за останній тиждень різко зросли, передає Politeka.

За оцінками аналітиків, середня вартість овочу вже досягла 8–15 гривень за кілограм.

Експерти ринку пояснюють ситуацію завершенням сезону продажу врожаю минулого року. У більшості господарств запаси вже вичерпалися, тому в реалізації залишаються лише невеликі партії.

Попит водночас залишається стабільним. Через обмежену пропозицію виробники та постачальники не поспішають знижувати відпускні ціни, що підтримує подальше зростання вартості.

Додатковий вплив має поступове скорочення залишків урожаю 2025 року, який ще реалізують окремі фермерські господарства. Саме це створює додатковий тиск на ринок овочів.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів в Сумській області є частиною загальної тенденції, яка спостерігається в різних регіонах країни через зменшення доступних запасів сезонної продукції.

Попри нинішнє підвищення, капуста все ще коштує дешевше, ніж на початку травня минулого року. За оцінками аналітиків, різниця становить близько 77%, що пояснюється високою базою цін попереднього сезону.

Експерти не виключають, що найближчим часом висхідний тренд може зберегтися. Якщо залишки на складах і надалі скорочуватимуться, а новий урожай ще не надійде у достатніх обсягах, цінники можуть зрости ще більше.

Аналітики радять стежити за ситуацією на ринку, адже подальша динаміка цін залежатиме від надходження нового врожаю та обсягів пропозиції.

Джерело: mind

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