Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент оновлення фінансової моделі міської транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Сумах винесено на громадське обговорення після підготовки проєкту розпорядчого документа міською військовою адміністрацією Sumy Military Administration, повідомляє Politeka.

Йдеться про перегляд вартості міських і приміських пасажирських перевезень. На цьому етапі остаточне рішення не ухвалене — документ проходить погодження, а мешканці можуть надсилати зауваження та пропозиції до запропонованих змін.

За попередніми розрахунками, тариф у межах міста може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо розглядається напрямок до села Піщане Pishchane, де орієнтовна вартість поїздки становитиме близько 28 гривень.

Перевізники пояснюють необхідність коригування зростанням операційних витрат. Серед основних причин називають подорожчання пального, збільшення витрат на ремонт і запчастини, а також підвищення видатків на оплату праці персоналу та утримання транспорту.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент оновлення фінансової моделі міської транспортної системи, спрямованої на адаптацію до поточних економічних умов і збереження стабільності перевезень.

Наразі проєкт залишається відкритим для громадського обговорення. Остаточні параметри тарифів визначать після завершення консультацій із мешканцями та аналізу всіх поданих пропозицій.

Подальші зміни залежатимуть від результатів погодження документа та фінального рішення міської влади щодо тарифної політики у сфері пасажирських перевезень.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

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