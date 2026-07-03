Графіки відключення світла у Черкаській області на 4 липня необхідні для технічного обслуговування.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що були заплановані у Черкаській області на 4 липня, пише видання Politeka.net.

Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Графіки відключення світла у Черкаській області на 4 липня необхідні для технічного обслуговування обладнання, підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у майбутньому.

За інформацією «Черкасиобленерго», в суботу, 4 липня з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Кропивна. На період виконання робіт без світла тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

Степова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 49, 51, 54, 56/дача, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68

Кропивнянського Полку — 0/дача, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 24/а, 25

Свободи (пров.) — 1, 2, 3/дача, 5, 7, 9

Н. Морозенка (пров.) — 1, 2, 4

Лікарняна — 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Крім того, з 08:00 до 17:00 у населеному пункті Хвильово-Сорочин заплановано етап ремонтних робіт. У цей час без електроенергії залишаться окремі домоволодіння на вулицях:

Нова — 1

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/дача, 12, 13/дача, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 123, 123а, 123б, 123в, 125, 129, 131, 139, 145, 159

Набережна — 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Привокзальна — 1, 5, 7, 8, 9

Озерна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 31, 33

Миру — 4, 6, 8, 10/дача, 12, 14, 16, 18, 22

Дубова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Березова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48

Молодіжна — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13

Степова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Також цього дня планові відключення електроенергії торкнуться села Деньги. Перший етап робіт триватиме з 08:00 до 17:00, у зв’язку з чим електропостачання буде тимчасово припинене на вулицях:

Низовий (пров.) — 1, 2, 3, 3/дача, 5, 6, 7, 8/дача

Броварська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45/дача, 46/дача, 47, 48, 49/дача, 50/дача, 51, 52, 53, 54, 55

Миру — 1, 3, 5, 7, 8, 8/дача, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21/дача, 23, 25, 27, 29, 31

С. Шелухіна — 0/дача, 1, 2, 3, 4, 5, 6/дача, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 22

С. Шелухіна — 0/дача, 1, 2, 3, 4, 5, 6/дача, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 22 Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Т. Шевченка — 0/дача, 5, 30, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56/дача, 58/дача, 60/дача, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77/дача, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 93/дача, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11/дача, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 60

Ромашевського — 4, 6, 7/дача, 13, 25

Ярська — 0/дача, 1, 2, 3, 5, 6, 6/а, 6а, 8, 9, 10, 11/дача, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29/а, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39/дача, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53

Ярський (пров.) — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17

Зоряна — 0/дача, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/дача, 9/дача, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23

Центральна — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41/дача, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66/дача, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163

Косівська — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11/дача, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87

Лісова — 1/а, 1/дача, 2, 3/дача, 4, 6, 7, 8, 9, 10/дача, 11, 12, 13, 16, 17/дача, 18/дача, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/дача, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Вишнева — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15

Центральний (пров.) — 1, 1/а, 2, 3, 4, 5/дача, 9, 11, 13, 15/дача

Козацький (пров.) — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21.

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